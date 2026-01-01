На следующей неделе в Пермском крае температура поднимется выше +20 градусов Потепление начнётся с 3 мая

Алёна Бронникова

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, с 3 мая в регионе начнётся потепление, в с 5 по 9 мая температура воздуха станет выше климатической нормы. На юге региона ожидается превышение на 4-5 градусов, а на севере — до 8 градусов. В пятницу, 5 мая, днём температура поднимется до +20…+22, что станет первым случаем такого тепла в текущем месяце. Теплые воздушные массы придут с запада благодаря передней части циклона, центр которого находится над Кольским полуостровом. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В последующие дни тепло продолжит поступать в регион с юго-запада. Однако максимальные температуры в эти дни не превысят +23…+25 градусов, что значительно прохладнее, чем в первой декаде мая 2019, 2020 и 2023 годов, когда температура достигала +27…+30 градусов. Тем не менее, это будет значительно теплее средних значений.

Ожидаемое потепление с дневными температурами выше +20 градусов вызовет активное таяние снега в горных районах края и начало вегетационного периода в Перми и на равнинной части региона. Также в эти дни возможны первые грозы, особенно на севере края 6 мая.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.