Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Появилась первая информация о программе Дягилевского фестиваля-2026 в Перми Дата старта продаж будет объявлена в начале мая

Куратором клубной программы Дягилевского фестиваля 2026 года станет музыковед Ляля Кандаурова. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Лекторами и гостями клуба станут музыковед, блестящий лектор Ярослав Тимофеев, композитор Владимир Мартынов, музыкант, исследователь, перформер Олег Нестеров, журналист, критик, культуролог Юрий Сапрыкин, музыковед, драматург, продюсер Илья Кухаренко, а также участники основной программы фестиваля, включая самых заметных её героев.

Как уже сообщал «Новый компаньон», в этом году фестивальный клуб будет базироваться в новом здании Пермской художественной галереи.

Кроме того, как стало известно, в программу фестиваля возвращаются ночные события в пространствах художественной галереи, которые так любили фестивальные зрители, когда галерея располагалась в Спасо-Преображенском соборе. Ночную программу фестиваля составляет музыкальный журналист и куратор Денис Бояринов.

Фестивальный клуб выступает дискуссионной площадкой, лекторием и кинозалом, местом встречи единомышленников и пространством для отдыха, общения и рефлексии. Фестивальный день может начинаться в клубе и заканчиваться там же. События будут разными по интенсивности: здесь можно узнать новое, провести время в тишине с книгой, выпить кофе, купить фестивальный мерч, отправиться на концерты основной программы и затем вернуться обратно. Это пространство, напоминающее летний интеллектуальный лагерь для взрослых.

В программе клуба — лекции, дискуссии, до- и постконцертные встречи, воркшопы и специальные музыкальные события.

Главной концертной площадкой фестиваля станет Дом музыки на «Заводе Шпагина», таким образом, основная и клубная площадки будут находиться в близком соседстве.

Основная программа фестиваля и дата старта продаж билетов будут объявлены в начале мая. Дягилевский фестиваль в этом году пройдёт с 11 по 20 июня.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.