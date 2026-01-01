С начала года в Перми на штрафстоянки эвакуировали 95 электровелосипедов Это больше чем за весь 2025 год

Максим Артамонов

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе администрации Перми, с начала этого года с улиц города на штрафстоянки было эвакуировано 95 электровелосипедов, которые были припаркованы с нарушениями. В то же время за весь 2025 год в столице Прикамья вывезли 70 единиц этого вида транспорта.

В мэрии также привели статистику по эвакуации средств индивидуальной мобильности за 2024 год, когда в Перми еще работал сервис проката электросамокатов. Тогда на штрафстоянки вывезли 532 электросамоката и 1040 электровелосипедов.

В городской администрации добавили, что сейчас на территории Перми действуют 82 велосипедные парковки в соответствии с проектом организации дорожного движения.

Что касается перспектив развития СИМ в Перми, то «планов по дальнейшему развитию инфраструктуры для микромобильного транспорта в краткосрочной перспективе не предусмотрено», отметили в мэрии.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в начале апреля в Перми возобновила свою работу компания по аренде электровелосипедов Whoosh, а Березниках горожанам стали доступны электросамокаты от сервиса кикшеринга «Юрент».

