Пермский университет отменил занятия 30 апреля Работа сотрудников переведена в дистанционный режим

ПГНИУ

Пермский государственный университет принял решение об отмене учебных занятий на сегодня, 30 апреля, об этом сообщили в пресс-службе ПГНИУ. Работа сотрудников вуза переводится на дистанционный режим.

Причины такого решения не поясняются.

В Перми утром объявлена беспилотная опасность. В городе воют сирены, объявлена воздушная тревога.

Жителей просят собрать тревожный чемоданчик и укрыться в безопасных местах.





