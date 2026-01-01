Пермский университет отменил занятия 30 апреля

Работа сотрудников переведена в дистанционный режим

Пермский государственный университет принял решение об отмене учебных занятий на сегодня, 30 апреля, об этом сообщили в пресс-службе ПГНИУ. Работа сотрудников вуза переводится  на дистанционный режим.

Причины такого решения не поясняются. 

В Перми утром объявлена беспилотная опасность. В городе воют сирены, объявлена воздушная тревога.

Жителей просят собрать тревожный чемоданчик и укрыться в безопасных местах.


