На Первомай в Перми запустят салют Его можно будет увидеть с 23:00

Константин Долгановский

В пятницу, 1 мая в Перми, пройдёт череда праздничных мероприятий, посвящённых Дню Весны и Труда. Центральным событием станет концерт на 68-м квартале городской эспланады и салют. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Как уточнили в городской администрации, праздник начнётся в 14:00 и продлится до 16:00. В этом году программа приурочена к Году пермской промышленности, а на сцене выступят ведущие коллективы и солисты «ПермьКонцерта». Зрители услышат советские и народные песни, инструментальные композиции и авторские номера. Откроют концерт Мария Савостина и Артур Абаев, а затем на сцену выйдут Галина Калашникова, ансамбли «Ромэн», «Ба-Ба-Ту» и «Ярмарка», а также группы «Воскресение» и «Иваны». Вход на мероприятие свободный.

Праздничные программы пройдут и в других районах города. В 12:00 в парке «Счастье есть» (Кировский р-н) начнётся концерт, а также откроется сезон аттракционов. Гостей ждут выступления творческих коллективов и интерактивные развлечения. В парке им. А.П. Чехова (Орджоникидзевский р-н) в это же время стартует развлекательная программа с участием ансамбля «Хорус-квартет». В парке «Балатово» праздник также начнётся в 12:00: здесь запланированы концерты, игры и открытие сезона аттракционов.

Кульминацией дня станет праздничный салют, который запустят с правого берега Камы, с территории городского пляжа, с 23:00 до 23:05.

Как ранее писал "Новый компаньон", 1 мая в краевой столице и во всем регионе запретят продажу алкоголя, а пермская телебашня будет подсвечена. С 21:00 до полуночи башню украсят цвета российского флага с добавлением зелёных элементов и световых эффектов.

