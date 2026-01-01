На Пермской телебашне 1 мая включат праздничную подсветку

Пермская телебашня будет подсвечена 1 мая в честь Праздника Весны и Труда, сообщил филиал РТРС «Пермский КРТПЦ».

С 21:00 до полуночи башню украсят в цвета российского флага, добавив зелёные элементы и световые эффекты.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть, которая в этом году отмечает 25-летие, организует световые шоу на телебашнях по всей стране. На медиафасадах появятся флаги России и регионов, весенние пейзажи, воздушные шары, белые голуби, яркие узоры и салюты.

Напомним, в Праздник Весны и Труда в краевой столице и по всему региону снова будет введён запрет на продажу алкоголя.

