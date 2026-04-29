В Пермском крае планируется открытие ресторана и гостиницы в историческом особняке

В Добрянке восстанавливают «Дом общественного собрания»

Фото: тг-канал in vino papulos

В Добрянке восстанавливают особняк со 130-летней историей — «Дом общественного собрания», на ул. Советской, 13.

По информации телеграм-канала in vino papulos, в начале июня там планируется открыть ресторан и гостиницу.

В 1930-е годы в здании размещалась типография, до 1990-х годов — районное потребительское общество, в последнее время — офисы коммерческих организаций.

Ресторан «Дом-собрание» должен открыться на первом этаже особняка, второй этаж займёт гостиница на четыре номера с восстановленными историческими интерьерами и видом на реку. Концепция ресторана основана на блюдах уральской кухни, расчёт делается на семейный уют и традиционную домашнюю кулинарию.

