В Пермском крае планируется открытие ресторана и гостиницы в историческом особняке
В Добрянке восстанавливают «Дом общественного собрания»
В Добрянке восстанавливают особняк со 130-летней историей — «Дом общественного собрания», на ул. Советской, 13.
По информации телеграм-канала in vino papulos, в начале июня там планируется открыть ресторан и гостиницу.
В 1930-е годы в здании размещалась типография, до 1990-х годов — районное потребительское общество, в последнее время — офисы коммерческих организаций.
Ресторан «Дом-собрание» должен открыться на первом этаже особняка, второй этаж займёт гостиница на четыре номера с восстановленными историческими интерьерами и видом на реку. Концепция ресторана основана на блюдах уральской кухни, расчёт делается на семейный уют и традиционную домашнюю кулинарию.
