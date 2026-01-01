Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Чайковском капитально отремонтируют здание историко-художественного музея В июне откроется обновлённая экспозиция, посвящённая космосу

Министерство культуры Пермского края

В Чайковском начался капитальный ремонт здания историко-художественного музея. Это один из самых интересных музеев Пермского края, и у него непростая история.

Музей в настоящем виде создан шесть лет назад. До этого в городе существовали отдельно краеведческий музей и художественная галерея, сейчас же, благодаря объединению, получился сложный музей с оригинальными экспозициями. Особую ценность имеет его художественная коллекция — дар московского коллекционера, почётного гражданина Чайковского Александра Жигалко: более 4 тыс. произведений живописи, графики и скульптуры русских художников XVIII — начала ХХ века столичного музейного уровня. Многочисленные туристы, приезжающие в город на Каме с круизными теплоходами, диву даются, откуда здесь полотна Репина, Кустодиева и Саврасова.

Музей располагается в двух смежных зданиях: трёхэтажном, построенном в 1961 году, и пятиэтажном, 1974 года постройки. Последнее за всё время эксплуатации подвергалось лишь косметическому ремонту.

Как рассказала «Новому компаньону» директор музея Раиса Романова, капитальный ремонт комплекса уже начался. Отремонтирована кровля пятиэтажного здания, завершается ремонт подвала. Руководство музея с нетерпением ждёт отключения отопления, чтобы заняться двускатной кровлей трёхэтажного здания, холлами, лестницами и инженерной инфраструктурой.

Фасады музейного комплекса будут заново облицованы. Дизайн-проект нового оформления фасадов и входных групп был утверждён на градостроительном совете.

Ремонт спланирован поэтапно: сейчас музей полностью закрыт для посещений, но к началу круизного туристического сезона планируется открыть два из трёх экспозиционных этажей. Полностью ремонт должен быть завершён к 1 сентября.

Алексей Агафонов, глава Чайковского городского округа:

— Музей всё больше становится центром притяжения жителей и гостей Чайковского. Для нас важно, чтобы он выглядел современно и привлекательно, создавал уникальное культурное предложение. В течение последних лет музей уделял большое внимание экспозиционным залам, их обустройству и ремонту, оснащению оборудованием, но капитального преобразования зданий мы ждали давно.

В помещениях Чайковского музея располагается девять постоянных музейных экспозиций, есть и зал для временных выставок. Здесь же открыт виртуальный концертный зал Пермской филармонии.

Ежегодно музей принимает всё больше посетителей. Это и местные жители, и гости города, клиенты туристических фирм. В Чайковском всегда много туристов, путешествующих по воде. Их количество растёт благодаря развитию круизного туризма в Пермском крае; если в 2024 году музей посетили около 20 тыс. человек, то в 2025-м — уже более 42 тыс.

Как уже писал «Новый компаньон», в нынешнем году Чайковский стал «Центром культуры Пермского края»; в рамках программы «Космос Чайковского» в музее будет обновлена экспозиции «На пути к звёздам»: технологии виртуальной реальности позволят посетителям перенестись на 65 лет назад и побывать на месте приземления космического корабля с собакой Звёздочкой и манекеном Иваном Ивановичем. По словам Раисы Романовой, в «космической» коллекции Чайковского музея накопилось немало новых экспонатов, которые впервые «выйдут в люди» 11 июня, когда будет открыта обновлённая экспозиция.

Нынешний ремонт стал логичным продолжением прошлогоднего: в 2025 году Чайковский историко-художественный музей был участником программ национального проекта «Семья», благодаря которым были отремонтированы экспозиционные помещения, для них были закуплены увлажнители и кондиционеры, осветительные приборы и другое техническое оборудование.

В нынешнем году благодаря национальному проекту «Семья» запланировано техническое оснащение ещё трех музеев Пермского края: Березниковского историко-художественного музея, музея-заповедника «Сользавод» в Соликамске и Соликамского краеведческого музея.

