Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сломать стереотипы Открылись «Центры культуры Пермского края 2026»

Фото: управление социального развития администрации Сивинского МО

Территории Пермского края ищут себя, переосмысляют прошлое, находят нереа­лизованные возможности для развития и новые точки роста… «Пермский край — территория культуры» — уникальный пример программы постиндустриального развития, которая настолько зарекомендовала себя, что успешно проходит на протяжении почти 20 лет.

Проект-долгожитель стартовал в 2007 году. С тех пор было реализовано около 60 программ культурной реновации территорий, и все они были результативны. А потому учредитель, министерство культуры, поддерживает этот проект. О высоких результатах говорит и тот факт, что очень многие территории, ставшие «Центрами культуры Пермского края» и получившие гранты краевого минкульта, стремятся вновь зайти в программу с новыми идеями.

Вот и среди нынешних «Центров культуры» два «второгодника»: повторно конкурс выиграли Чайковский (в группе городов с населением свыше 20 тыс. человек) и ЗАТО Звёздный (в группе населённых пунктов с численностью жителей от 3 тыс. до 8 тыс. человек). Село Сива вместе с селом-спутником Буб стало «Центром культуры» впервые (в группе населённых пунктов с численностью жителей от 8 тыс. до 20 тыс. человек), и это тоже показательно: к программе постоянно присоединяются новые территории.

…Но больше всего об успехе этого начинания говорит то, с какими энтузиазмом и фантазией прошли церемонии открытия «Центров культуры 2026»! Решительный настрой на обновление, на то, чтобы по-новому открыться и для жителей территорий, и для приезжих, передавался всем, кто побывал в мартовские и апрельские субботы в Сиве, Звёздном и Чайковском.

Истинная глубина прикамской глубинки

Команда проекта «Село тряпичное, волость кирпичная», с которым село Сива и село-спутник Буб стали победителями конкурса, ставит перед собой задачу сохранения и продвижения традиционной народной культуры села Буб и великосветской культуры времён владельцев сивинских земель Всеволожских. Здесь есть с чем работать! Об этом хорошо знают этнографы и фольклористы не только Перми, но и России: если в наши дни нужно найти настоящий архаичный русский фольклор — это в Сиву!

Сива в своей истории уже была настоящим центром культуры, причём культуры самой передовой: во второй половине XIX века местные помещики Всеволожские стремились создать в своих вотчинах самое современное по тем временам хозяйство и культурный ландшафт. Господский дом, парк и церковь, построенная по проекту архитектора Ивана Свиязева, были произведениями искусства, которые поражали приезжих. По парку разгуливали павлины, был открыт зоосад.

В знаменитой церкви в 1882 году Никита Всеволожский венчался с Марией Савиной — одной из величайших актрис в российской театральной истории, звездой Александринского театра и толковым организатором: Мария Гавриловна — одна из основателей сегодняшнего СТД. Не случайно на юбилейные события Союза театральных деятелей в Москву приглашают гостей из Сивы.

Честно говоря, сложно сегодня увидеть следы этого великолепия в тихом прикамском селе… Но это — только на первый взгляд. Достаточно заглянуть в сивинский музей, где историю Марии Савиной рассказывают в театрализованной экскурсии, побывать на концерте в местном клубе русского романса, сходить на спектакль «Метель-5», совместную работу сивинского Народного коллектива «Раздолье» и пермского театра «Открытый код», и становится ясно, что Сива и сегодня — настоящий центр культуры Пермского края!

Отличительная особенность программы «Село тряпичное, волость кирпичная» — событийная связка Сивы и села Буб, связка двух сторон местной традиции — господской и крестьянской.

В течение года в Сиве будет работать Школа традиционной русской культуры, пройдёт межмуниципальный фольклорно-этнографический фестиваль «Родные напевы», состоятся новые показы нашумевшего документально-музыкального спектакля «Метель-5» и будет издана книга драматурга Елены Растянис; пройдёт общероссийский слёт Всеволожских, в рамках которого состоится научная конференция и «Бал в русской усадьбе»; будут организованы Поэтический салон и Школа романса.

Открытость закрытого города

ЗАТО Звёздный — бывший городок ракетчиков, который ищет новую идентичность, не забывая о своей истории. Благоустроенный, урбанизированный посёлок с большим домом культуры, несколькими парками, школой искусств, кадетской школой, но без градообразующего предприятия рассчитывает реализовать себя как город-спутник Перми, спокойная резиденция в получасе езды от краевого центра. Звёздный может похвастать образцовым благоустройством и редкостным туристическим аттракционом — музеефицированным командным бункером ракетных войск, который стал центром музея под открытым небом с впечатляющими образцами военной и космической техники. Здесь даже есть спускаемый аппарат космического корабля — городок оправдывает своё красивое название!

Авторы проекта «Лаборатория закрытого города», с которым Звёздный завоевал звание «Центра культуры Пермского края», планируют исследовать феномен закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и использовать свои находки в создании событийной повестки — культурной и туристической.

В проекте несколько ключевых мероприятий. Церемония открытия «Лаборатория закрытого города: тайна на старте» стала началом длинной игры. Все гости события получили специальные пропуска, в которых ставили штампы при прохождении ключевых точек: музея советского быта, армейской кухни, выставки исторического фото, частушечного батла местного фольклорного коллектива, школы граффити — Звёздный гордится могучими муралами на боковых фасадах зданий и уличными арт-объектами, например, бронзовыми солдатскими сапогами, в которые может влезть каждый желающий.

В событийной программе «Лаборатории закрытого города» — мини-спектакли, поставленные в разных локациях города, 3D-реконструкция тех объектов Звёздного, которых более не существует, составление «народной карты» важных для жителей мест; фестиваль-эксперимент «СКАЗы» («Современный код армейских звуков»): соединение солдатского фольклора и современной музыки, традиционные мелодии в сочетании с современными техниками обработки звука, интеллектуальные поединки по истории солдатского сленга и фольклора, частушечные батлы; программа-ностальгия «Паёк», посвящённая быту и досугу военных городков советского времени — кулинарии, играм, танцам.

Результатом работы граффити-лаборатории «Невидимое» станет мурал на одном из домов Звёздного.

Кроме того, в программе исследовательская игра «Ночь в закрытом городе»: ночная экскурсия-квест по городу и подземному бункеру.

Фото: управление культуры и молодёжной политики администрации Чайковского ГО

«Поехали!»

Команда проекта «Космос Чайковского» честно, хотя и не слишком скромно, предупреждала гостей церемонии открытия: «Готовьтесь к перегрузкам от восторга. Мы начинаем обратный отсчёт!»

Действительно, открытие было впечатляющим. Начали с космической музыки: сводный хор «Юность» исполнил фрагмент из «Адиемуса» Карла Дженкинса; на сцене были лазерные лучи, зеркальные люди, визуальная имитация полёта, почти живая собачка-робот, вежливо подававшая лапу почётным гостям, и прочие чудеса, и всё это происходило 11 апреля, накануне Дня космонавтики.

Космическая тема появилась в Чайковском не случайно: освоение космоса в СССР затронуло этот город. 65 лет назад, 25 марта 1961 года, за две недели до полёта Юрия Гагарина, в Чайковском районе приземлился космический корабль «Спутник-10», на борту которого были собака Звёздочка и манекен Иван Иванович. Это был последний испытательный полёт с животным перед полётом человека в космос.

Обаятельная собачка была благополучно извлечена из спускаемого аппарата, а вот манекен катапультировался и улетел неизвестно куда. Чайковцы организовали целую поисковую операцию, чтобы его найти. Эта история — один из главных городских мифов, и в Чайковском краеведческом музее можно увидеть крышку спускаемого аппарата космического корабля: местные краеведы всерьёз боролись за то, чтобы этот раритет остался в городе, и победили.

Чайковский — город парадоксов. Он назван в честь композитора, который никогда здесь не бывал; сам город празднует в этом году 70-летие со дня основания, но одновременно и 380-летие села Сайгатка, которое стало основой молодого города и сейчас входит в его состав.

Валентина Кокорина, соавтор проекта «Космос Чайковского»:

— Чайковский — город, который обладает невероятным магнетизмом. Первостроители мечтали, чтобы этот город стал храмом музыки, — и в городе появилось музыкальное училище, три музыкальные школы, фестиваль Дмитрия Кабалевского, Академия молодых композиторов…

Этот багаж — и космический, и музыкальный — авторы программы взяли на вооружение, объявляя свою «глобальную перезагрузку».

Школа креативных индустрий «Креатив. Интенсив» поможет «прокачать скилы» в современной креативной экономике — дизайне, моде, музыкальной индустрии и других сферах. Работа школы завершится гала-шоу «Код будущего» 11 июня, где будут представлены оригинальные коллекции одежды и собственный космический мерч Чайковского.

VII межрегиональная научно-практическая конференция «От древности до наших дней. Традиции и современность» откроет новые страницы истории города, поможет осознать его идентичность и укрепить традиции, которые хочется взять с собой в будущее.

В событийном блоке программы — открытие обновлённой музейной экспозиции «На пути к звёздам»: технологии виртуальной реальности позволят посетителям музея перенестись на 65 лет назад и побывать на месте приземления космического корабля с собакой Звёздочкой.

Передвижной познавательный центр «Книжная станция» на протяжении года будет проводить книжные дегустации, марафоны навыков, диалоги с авторами и уютные сеансы чтения в самых атмосферных видеозонах города.

Площадкой для многочисленных событий станет набережная Камы. Они будут проходить в течение всего дня: новые стандарты раннего пробуждения задаст «Утренний рейв-кофе» на берегу Камы, а на закате набережная станет местом проведения актёрских читок «Слушая закат».

Музыкальную тему в программе поддержат Фестиваль звука и фестиваль креативных идей «Нереальная реальность» — это фантастическое событие на открытии программы презентовала собачка-робот, детище одной из самых передовых IT-компаний России — чайковского предприятия «ЭРИС». Собачка танцует, садится по команде и трогательно подаёт лапку.

Одним из столпов креативных индустрий Пермского края станет новый Центр развития культуры, который открывается в Чайковском уже в мае. Здесь будут развивать бренд традиционного ткачества «Сайгатская клетка», который уже завоёвывает широкую популярность в стране. Новый центр планируется как семейный и будет ориентирован на то, чтобы разные поколения погружались в ремесленные традиции региона. Гостям церемонии открытия программы показали впечатляющее помещение, в котором расположены самые разные ткацкие станки.

Не останется в стороне от культурной программы и Чайковская художественная галерея: здесь планируется выставка пермских художников, и тоже на космические темы.

Вера Рябкова, заместитель министра культуры Пермского края:

— Удивительная совершенно история в Чайковском! Проект, который нацелен на будущее, «Космос Чайковского». Очень большой вес в проекте занимают обучающие программы: учатся работники культуры, учатся специалисты молодёжной политики, учится сама молодёжь. И мы сегодня с вами видели замечательное пространство — Школу креативных индустрий, где суперсовременными средствами рассказывается о видах современного искусства.

Чайковский уже с начала года начал проводить мероприятия, и те, кто на них побывал, говорят, что совершенно удивительные здесь коллаборации происходят. Проект «Центра культуры Пермского края» может стать каким-то толчком в новые проекты, новые идеи, новые решения.

* * *

Все, кому довелось побывать на открывающих событиях программы «Пермский край — территория культуры 2026», ловили себя на мысли, что хотят сюда вернуться. Непременно нужно побывать в Звёздном на ночном квесте, а заодно подробнее изучить бункер-музей; Сива манит побывать здесь летом, погулять по парку Всеволожских на берегу огромного пруда, покататься на лодочке и непременно посмотреть спектакль «Метель-5»; ну а из Чайковского можно просто не уезжать.

Тем не менее Татьяна Санникова, генеральный директор Пермского дома народного творчества «Губерния» — оператора программы «Пермский край — территория культуры», считает, что работа с «Центрами культуры Пермского края» до конца года только будет набирать обороты.

Татьяна Санникова, руководитель дирекции программы «Пермский край — территория культуры»:

— Сейчас наша задача — помочь командам доработать и улучшить те предложения, которые были сделаны ими в качестве проектных заявок, научить показывать свою территорию с самой выигрышной и интересной стороны. Для нас очень важно, чтобы после всех трёх открытий территории провели работу над ошибками, ещё раз посмотрели, какие возможности они не заметили. Сейчас все дирекции собирают обратную связь, изучают отклики коллег, туристических операторов, представителей СМИ, которые съездили на открытия, чтобы с учётом этого опыта проектировать события, прописанные в программе. Мы очень надеемся, что это старт большой внутренней работы.

Мне кажется, что очень интересные проекты — все три, и при этом очень разные.

Для Сивы это рывок, движение вперёд, новый уровень осознания себя и своего символического капитала. Мне показалось очень интересным стремление перекинуть мостик между центром округа и селом Буб, причём в обоих населённых пунктах это разговор о наследии: и то, и другое — история, но это очень разные подходы и очень разные предложения.

Для Звёздного задача в разы сложнее, потому что они уже пробовали этот путь и уже пытались себя определить и явить миру в качестве городка с военной историей, который открывается для посетителей извне. Сейчас эта территория осмысляет свои новые возможности.

Чайковский предложил интересную историю, которая связана с новым пространством Школы креативных индустрий и молодёжным центром. Сложится ли это в интересное туристическое предложение? Какие возможности они открыли для себя? Это предмет нашего дальнейшего обсуждения и, конечно же, работы, которая должна проявиться в будущих событиях.

