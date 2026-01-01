Специалисты мониторят качество воздуха рядом с горящим предприятием в Перми

Олег Антонов

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю организовало мониторинг качества воздуха после пожара на промышленном предприятии в Перми. Он вспыхнул утром 29 апреля после атаки украинского беспилотника. Мониторинг выполняется совместно с ГУ МЧС России по региону.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, работы проводит аккредитованный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Специалисты исследуют пробы воздуха на наличие загрязняющих веществ, выделяющихся при пожарах. Результатов пока нет.

Жителям в зоне возгорания рекомендуется при появлении запаха гари, ухудшении самочувствия или других признаках воздействия продуктов горения ограничить пребывание на улице и закрыть окна. При ухудшении здоровья следует обратиться за медицинской помощью.

