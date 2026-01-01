Проект ликвидации крупной свалки в Перми разработают почти за 22 млн рублей Объект находится в микрорайоне Нижняя Мостовая

Прокуратура Пермского края

В Перми за 21,8 млн руб. разработают проект по ликвидации крупной свалки в Орджоникидзевском районе. Управление по экологии и природопользованию администрации города заключило контракт с пермской компанией «Камэкопроект».

Несанкционированная свалка находится в 1,5 км от м/р Нижняя Мостовая. Её площадь составляет 11,16 га. Объём накопленных отходов оценивается почти в 284 тыс. куб. м. Объект включён в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Согласно условиям контракта, проект должен быть подготовлен на основе ранее разработанной проектно-сметной документации. Работы будут выполняться поэтапно. В рамках первого этапа подрядчик до 31 мая должен подготовить задание на выполнение инженерных изысканий и провести их, а также разработать материалы по оценке воздействия на окружающую среду планируемой деятельности.

Вторым этапом должен быть подготовлен сам проект с описанием объекта, его негативного воздействия, классификационных признаков опасности отходов и планируемых мероприятий, с результатами обследования. Подрядчик должен принять участие в общественных обсуждениях, обеспечить прохождение проекта государственной экологической экспертизы и проверку достоверности определения сметной стоимости работ. Срок завершения работ — 25 декабря 2026 года.

Средства на разработку проекта выделены из муниципального и краевого бюджетов.

ООО «Камэкопроект» зарегистрировано в Перми в 2006 году. Как указано на официальном сайте, организация занимается экологическим консалтингом, проектированием и разработкой природоохранной документации. В том числе, разработкой проектной документации по рекультивации несанкционированных свалок, объектов размещения отходов, полигонов ТБО, строительству полигонов ТБО. В географии прохождения экспертиз и разработки документации компании — 15 регионов.

В октябре 2025 года стало известно, что власти запланировали работы по рекультивации свалки промышленных отходов в 1,5 км от м/р Нижняя Мостовая в Перми до 2030 года, её деятельность была остановлена в 2022 году. Анализ почвы и грунта показал высокое содержание нефтепродуктов и превышение предельно допустимых концентраций меди, свинца, никеля и цинка. Специалисты намерены использовать метод создания противофильтрационного экрана и противоэрозионного задернения массива — создания «саркофага».

