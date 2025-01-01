В Орджоникидзевском районе Перми планируются работы по ликвидации крупной свалки Незаконный объект занял 11,16 га Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В Перми запланированы работы по ликвидации крупной несанкционированной свалки в Орджоникидзевском районе. Как уточняет краевое минприроды, объект находится в 1,5 км от м/р Нижняя Мостовая, его площадь составила 11,16 га, а объём отходов IV и V классов опасности — 236,3 тыс. куб. м.

«Несанкционированная свалка находится вблизи нескольких СНТ, рек Мостовой и Шустовки, которая впадает в Каму. Численность населения, находящегося в пределах воздействия объекта, — более 1 млн человек. Многие годы на свалку свозились промышленные отходы, с 2022 года деятельность объекта была остановлена. Анализ почвы и грунта показал высокое содержание нефтепродуктов, а также превышение предельно допустимых концентраций меди, свинца, никеля и цинка», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Для исключения негативного воздействия на окружающую среду свалку будут рекультивировать. В рамках работ специалисты планируют использовать метод создания противофильтрационного экрана и противоэрозионного задернения массива, то есть создания «саркофага» на месте её размещения.

В ходе осмотра объекта совместно с директором ФГБУ «ВНИИ Экология» Александром Закондыриным замминистра краевого минприроды Дмитрий Полшведкин отметил, что ликвидация этой свалки запланирована до 2030 года в рамках ФП «Генеральная уборка». Свалка является одним из двух объектов в регионе, получивших максимальные баллы за общее влияние на окружающую среду, жизнь и здоровье человека. Разработка проекта ликвидации запланирована в ближайшие два года.

На выбор подрядчика и рекультивацию край получит 300 млн руб. в 2027 году. В рамках «Генеральной уборки» в Пермском крае будут ликвидированы три свалки (в Перми, Лысьве и ЗАТО Звёздный). На эти цели выделено более 500 млн руб. из федерального бюджета.

Ранее «Новый компаньон» писал, что от несанкционированных свалок строительных отходов в Перми, выявленных на четырёх участках, пострадало более 1,2 га земли. Виновникам были направлены требования о возмещении вреда.

