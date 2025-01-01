От несанкционированных свалок в Перми пострадало более 1,2 га почвы Виновникам направлены требования о возмещении вреда Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В Перми от несанкционированных свалок строительного мусора и бытовых отходов пострадало более 1,2 га почвы. Об этом сообщает «Пятница» со ссылкой на Западно-Уральское управление Росприроднадзора.

Ведомство ведёт постоянную работу по выявлению таких свалок. Выездное обследование, в ходе которого были выявлены нарушения, было проведено на земельных участках по ул. Берег Камы, ул. Соликамской, ул. Ново-Гайвинской и в СНТ Ростинка.

«В ходе контрольных (надзорных) мероприятий установлено, что суммарная площадь загрязнённой почвы составила не менее 12,5 тыс. кв. м. Первые требования о добровольном возмещении вреда уже направлены виновникам — среди них юридические и физические лица, районные администрации. Их ждут штрафы, возмещение ущерба и ликвидация последствий загрязнения», — рассказали в надзорном органе.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с начала 2025 года в Перми устранили более 160 несанкционированных свалок, общий объём вывезенного мусора составил свыше 60 тыс. т. До конца года планируется вывезти ещё около 9 тыс. тонн отходов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.