В Перми ликвидировано более 160 свалок мусора До конца года подрядчик вывезет ещё 9 тысяч тонн отходов

Иван Петров

С начала 2025 года в Перми устранено более 160 несанкционированных свалок, общий объём вывезенного мусора составил свыше 60 тыс. тонн, об этом сообщили в городской администрации.

В мэрии напомнили, что на территории Перми на постоянной основе ведётся мониторинг состояния земель. Сотрудники районных администраций систематически инспектируют участки в целях обнаружения нелегальных мест скопления мусора. Данные обо всех выявленных незаконных свалках направляются в муниципальную организацию «Полигон», ответственную за их последующую уборку и утилизацию.

До конца текущего года запланировано вывезти ещё около 9 тыс. тонн отходов. В настоящий момент работы по уборке свалок ведутся по нескольким адресам, включая улицы Пензенская, Клары Цеткин, Муромская и др. Исполнителем работ является МБУ «Полигон».

