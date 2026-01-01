После атаки БПЛА образовательные учреждения Перми работают в штатном режиме

Министерство образования Пермского края

Как сообщили «Новому компаньону» в городском департаменте образования, действия администраций школ, детских садов и центров дополнительного образования осуществляются в строгом соответствии с правилами и регламентами, установленными региональным минтербезом.

В настоящее время все учреждения функционируют в обычном режиме, образовательный процесс проходит согласно утверждённому расписанию, а безопасность детей и сотрудников находится на постоянном контроле, заверили в ведомстве.

Сегодня, 29 апреля, в Пермском крае был объявлен режим беспилотной опасности. Украинский БПЛА попал в одну из промышленных площадок региона. Сотрудники были эвакуированы, никто не пострадал.

В пабликах появилась информация, что в некоторых школах при звуках сирен были прерваны уроки, и учеников вывели из кабинетов.

