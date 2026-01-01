Капремонт общежития Пермского педуниверситета выполнит компания из Чечни Стоимость работ составит 588 млн рублей

Константин Долгановский

В Перми определили подрядчика, который займётся проектированием и капитальным ремонтом одного из общежитий ПГГПУ. Здание расположено по ул. 25 Октября, 37. Как стало известно «Новому компаньону», работы выполнит компания из Чечни.

Как сообщалось ранее, начальная (максимальная) цена контракта составляла 588,7 млн руб. Подрядчик должен до 28 декабря 2026 года провести обследование технического состояния здания, подготовить проектную документацию, в том числе проведение государственной экспертизы.

Кроме этого, потребуется выполнить капитальный ремонт объекта. Работы в первом корпусе необходимо закончить до 28 декабря 2027 года, во втором — до 28 декабря 2028 года. Источником финансирования является субсидия из федерального бюджета.

Участие в конкурсе приняли четыре компании. Победителем был выбран участник, набравший наибольшее количество баллов комиссии. Им стало ООО «Проект-Феникс». При этом в предложении компания не снизила начальную цену. Контракт заключён на 588,7 млн руб.

Согласно данным Rusprofile, ООО действует с 2016 года и зарегистрирован в Грозном (Чеченская Республика). Работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий, с мая 2025 года гендиректором и единственным владельцем является Шаруди Бисаев, учредитель ООО СЗ «Южная строительная компания». В 2025 году выручка «Проект-Феникс» составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 39,5 млн руб. По объёму выручки занимает 23-е место в своём регионе среди организаций в строительной отрасли.

Компания является участником системы госзакупок, поставщиком услуг по 64 контрактам, основная категория — «Строительство и инженерные услуги». В топе заказчиков — МКУ "Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда", администрация Добровского округа (Липецкая обл.) и УГХ Администрации города-курорта Кисловодска. Среди последних контрактов — ремонт гостиницы, образовательного объекта и молодёжного центра.

