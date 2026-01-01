В Пермском крае снят режим беспилотной опасности
Заработал аэропорт Перми
Режим «Беспилотная опасность» в Пермском крае снят, а в аэропорту Перми вновь разрешено выполнять взлёты и посадки самолётов, об этом сообщили в минтербезе региона и Росавиации России.
Напомним, режим «Беспилотная опасность» власти ввели в 7 утра 29 апреля, а в 8:30 закрылся аэропорт Большое Савино. Министерство территориальной безопасности региона распространило памятку с рекомендациями для граждан на случай атаки или угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
Около 10 часов губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что на промобъект в Пермском муниципальном округе упал беспилотник ВСУ.
«Сотрудники были эвакуированы. Пострадавших нет. На объекте началось возгорание. На месте работают экстренные службы», — сообщил глава региона.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.