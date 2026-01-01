Летевший в Челябинск самолёт посадили в Перми Ранее в Прикамье объявили режим беспилотной опасности

Зарина Ситдикова

В пермском аэропорту Большое Савино посадили самолёт, летевший в Челябинск. Речь идёт о рейсе 649. Это связано с тем, что ранее в Челябинске объявили режим беспилотной опасности и закрыли аэропорт.

Позднее из-за беспилотной опасноти был закрыт и пермский аэропорт. В Большом Савино также задерживается вылеты рейсов ДР 6512 и СУ 1201 в Москву. По расписанию первый рейс должен был отправиться в российскую столицу в 07:05, но вылетит лишь не ранее 12:30. Вылет второго пассажирского самолёта перенесли на один час — с 13:30 на 14:30. Эти данные следуют из онлайн-табло воздушной гавани.

Кроме того, с опозданием прибыли рейсы из Санкт-Петербурга (ДР 569) и задерживаются самолёты из Москвы (на один час) и Сочи (почти на полчаса).

Напомним, утром 29 апреля в Пермском крае ввели режим беспилотной опасности, а в аэропорту — ограничения на прилёт и вылет воздушных судов.

