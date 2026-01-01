Пермский оборонный завод нарастил прибыль в первом квартале Выручка также увеличилась

Константин Долгановский

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) опубликовало финансовую отчётность за первый квартал 2026 года. На 31 марта чистая прибыль компании составила 646,8 млн руб. (это больше, чем фиксировалось в первом квартале 2025 года, тогда она была 573,3 млн руб.).

Выручка также увеличилась, до 4,937 млрд руб. (в январе-марте 2025 года она составляла 4,539 млрд руб.).

Напомним, по итогам прошлого года оборонный завод отчитался о сокращении чистой прибыли.

ПНППК — компания-производитель датчиков, элементов дистанционной передачи, сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для речных и морских судов, занимается также производством волоконно-оптических элементов. Основана в 1956 году как Пермский часовой завод, своё нынешнее название получила после приватизации в 1993-м. В 2024 году ПНППК вошла в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

