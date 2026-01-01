Прибыль пермского оборонного завода за год сократилась до 1,8 млрд рублей При этом выручка увеличилась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) опубликовало финансовую отчётность за 2025 год. На 31 декабря прибыль компании сократилась до 1,77 млрд руб. (в 2024 году она составляла 2,05 млрд руб., в 2023-м — 916 млн руб.).

Выручка при этом увеличилась до 18,96 млрд руб. (в 2024 году — 16,2 млрд руб., в 2023-м — 12,5 млрд руб.).

Активы компании по итогам года составили 31.3 млрд руб., (в 2024-м — 27,6 млрд руб., в 2023-м — 23,4 млрд руб.). Капитал и резервы увеличились до 8,53 млрд руб. (+31,4%). Операционный денежный поток ПНППК в 2024 году достиг 416,5 млн руб.

ПАО «ПНППК» зарегистрировано в Перми в 2002 году. Организация занимается разработкой и производством датчиков и систем для навигации, стабилизации и ориентации различного рода подвижных объектов. В 2024 году ПНППК вошла в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

