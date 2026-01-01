Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Две выпускницы Пермского хореографического училища приглашены в Большой театр
В Пермский театр оперы и балета придут пятеро новых танцовщиков
В Пермском хореографическом училище прошло распределение учащихся выпускного класса.
В балетную труппу Пермского театра оперы и балета планируют поступить пять юношей, среди которых — лауреат недавно завершившегося XIX Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» Павел Харламов (III премия в старшей группе).
Две выпускницы — Арина Тимергалиева и София Мордвинова — получили приглашение в Большой театр. Обе девушки — лауреаты II премии «Арабеска» в старшей группе.
Кроме того, выпускники этого года распределены в театры Астрахани, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Саратова и Чебоксар.
Отчётно-выпускные концерты Пермского хореографического училища состоятся 30 мая (на сцене театра-музея училища) и 4 и 5 июня (на сцене Пермского театра оперы и балета).
