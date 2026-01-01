Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Первые премии «Арабеска» в Перми получили артисты из Перми, Москвы и Монголии Гран-при конкурса не был присуждён

В Перми завершились конкурсные выступления XIX Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой. По решению жюри во главе с народным артистом СССР и России Владимиром Васильевым Гран-при в этом году присуждён не был. Это уже привычно: за всю историю конкурса главный приз присуждался лишь четыре раза.

Большинство первых премий остались в Перми.

Первую премию в старшей группе получили артисты Пермского балета Анн-Жуллиет Пинейро (выступает за Бразилию) и Александр Михалёв, а также Виктория Соколова, студентка Московского хореографического училища при театре танца «Гжель».

Победители «Арабеска — 2026». Младшая группа

— Первая премия (девушки) — Бурте-южин Даваадорж (Монголия);

— Первая премия (юноши) — Андрей Грачёв (Россия, Москва);

— Вторая премия (девушки) поделена между Ою Буувейбаатар (Монголия) и Валерией Дмитриенко (Россия, Москва);

— Вторая премия (юноши) поделена между Педро Перейра де Соуса (Бразилия) и Абильмансуром Сырмановым (Казахстан);

— Третья премия (девушки) — Эмилия Зубаирова (Россия, Уфа);

— Третья премия (юноши) поделена между Турмунхом Батжаргалом (Монголия), Андреем Каверзниковым (Беларусь) и Толегеном Жанабекулы (Казахстан).

Старшая группа

— Первая премия (женская) поделена между Анн-Жуллиет Пинейро (Бразилия) и Викторией Соколовой (Россия, Москва);

— Первая премия (мужская) — Александр Михалёв (Россия, Пермь, Пермский театр оперы и балета);

— Вторая премия (женская) поделена между Юлией Манджиевой, Ариной Тимергалиевой и Софией Мордвиновой (все — Россия, Пермь, Пермское хореографическое училище);

— Вторая премия (мужская) поделена между Абдугаппором Кучкаровым (Узбекистан), Адилжаном Рахмановым (Кыргызстан) и Весли Сантосом (Бразилия);

— Третья премия (женская) поделена между Софьей Дмитриевой (Россия, Йошкар-Ола), Марией Эдуарда Кабрал (Бразилия), Элиной Насыровой (Россия, Уфа) и Натальей Рыжковой (Россия, Омск)

— Третья премия (мужская) поделена между Николозом Парадашвили (Россия, Санкт-Петербург), Шиничиро Эбе (Япония) и Павлом Харламовым (Россия, Пермь, Пермское хореографическое училище).

- Приз Екатерины Максимовой и Владимира Васильева «Лучшему дуэту конкурса» присужден Анн-Жуллиет Пинейро (Бразилия) и Александру Михалёву (Россия, Пермь);

- Премия Фонда Галины Улановой «За беззаветное служение искусству танца» присуждена художественному руководителю Пермского хореографического училища Владимиру Толстухину;

- Приз имени Галины Улановой «За одухотворенность танца» присужден Ою Буувейбаатар (Монголия) и Турмунху Батжаргалу (Монголия);

- Приз Георгия Зорича «За чистоту техники и артистичность исполнения» присужден Виктории Соколовой (Россия, Москва);

- Приз имени Натальи Дудинской «За верность традициям русской балетной школы» присужден Андрею Грачёву (Россия, Москва);

- Приз Дома Дягилева «Надежда России» присужден Софии Василенко (Россия, Ростов-на-Дону).

- Премия жюри прессы поделена между Ою Буувейбаатар Ою (Монголия) и Турмунхом Батжаргалом (Монголия).

Напомним: солисты Пермского балета Анн-Жуллиет Пинейро и Александр Михалёв ранее стали победителями конкурса современной хореографии в рамках «Арабеска».

25 и 26 на сцене Пермского театра оперы и балета пройдут гала-концерты победителей конкурса.

