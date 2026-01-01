Депутаты думы Перми утвердили новые льготы для участников СВО и их семей Они освобождены от платы за муниципальное жильё

Константин Долгановский

На пленарке Пермской городской думы депутаты одобрили новую меру поддержки для военнослужащих: участников СВО и членов их семей освободили от платы за наём жилья в муниципальном жилищном фонде.

Для получения льготы необходимо будет подать заявление. Реализация этой меры не потребует дополнительных бюджетных затрат.

Как писал «Новый компаньон», проект этого решения был одобрен на прошлой неделе на заседании комитета по социальной политике гордумы. Тогда представители мэрии сообщили, что участники СВО и члены их семей, проживающие в муниципальном жилье, будут полностью освобождены от платы за наём с 1 июня 2026 года.

При этом чиновники городской администрации отметили, что в прошлом году в мэрию по этому вопросу обратились всего 9 человек.

