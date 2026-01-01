В Перми участников СВО хотят полностью освободить от платы за муниципальное жильё Этот вопрос депутаты гордумы рассмотрят на ближайшей пленарке

Константин Долгановский

На комитете по социальной политике Пермской городской думы депутаты обсудили введение дополнительной меры поддержки участникам спецоперации и членам их семей, которая касается освобождения от уплаты за наем жилья в муниципальном жилищном фонде.

С докладом по этому вопросу выступил начальник управления жилищных отношений администрации Перми Дмитрий Белько.

«Вносимый на рассмотрение документ предусматривает предоставление участникам СВО, членам их семей, проживающим в муниципальном жилищном фонде, полное освобождение от внесения платы. Предоставление этой меры поддержки планируется ввести с 1 июня. Она носит заявительный характер и не понесёт дополнительных расходов бюджета», — рассказал чиновник.

Он добавил, что на сегодняшний день установить точное количество граждан, которые нуждаются в этой мере поддержки и будут заявляться на неё, не представляется возможным.

«Мы исходили из прошлого года, когда к нам обратились девять человек, самих участников СВО и членов их семей», — добавил Белько.

Во время обсуждения депутат Олег Бурдин обратил внимание на то, что военнослужащим порой трудно лично подтвердить статус участника боевых действий и собрать справки, т.к. они не всегда могут вживую предоставить необходимые документы. Начальник управления жилищных отношений администрации заверил, что городские власти минимизируют набор действий, которые необходимы, чтобы получить льготу, — «в том числе будет прорабатываться механизм, при котором заявление могут написать не сами военнослужащие, а их родственники».

В итоге члены комитета по социальной политике поддержали предложение мэрии. Проект рассмотрят на пленарке думы в конце апреля.

Отметим, в Пермском крае регулярно вводятся новые льготы как для участников, так и ветеранов российской спецоперации. Как ранее писал «Новый компаньон», в начале апреля стало известно, что в регионе участники СВО и их супруги смогут получить социальный контракт на ведение предпринимательской деятельности без проверки уровня доходов. Это нововведение, предложенное губернатором Дмитрием Махониным, позволит участникам СВО и членам их семей, включая тех, кто имеет инвалидность I или II группы, получать поддержку без необходимости подтверждать статус малоимущих. Сейчас такие контракты доступны только для граждан с доходом ниже прожиточного минимума. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на заседании краевого парламента в мае.

