Директор гражданского дивизиона «Мотовилихинских заводов» в Перми утверждён в должности

Мотовилихинские заводы

Константин Долгановский

Врио директора ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» (МГМ) Алексей Пономарёв официально занял эту должность. На информацию, внесённую в Единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 27 апреля, первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, в марте Пономарёв был назначен и.о. директора МГМ, сменив на этом посту Юрия Кокина, возглавлявшего компанию с 2024 года. Кокин остался в МГМ на должности исполнительного директора.

ООО «МГМ» входит в состав АО «Мотовилихинские заводы». Предприятие специализируется на производстве металлургической продукции, нефтепромыслового и бурового оборудования.

