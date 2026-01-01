Пермское ООО «Мотовилиха-Гражданское машиностроение» возглавил Алексей Пономарёв Он сменил на посту Юрия Конина

Константин Долгановский

ООО «Мотовилиха-Гражданское машиностроение» (Пермь) сменило руководителя. Исполняющим обязанности директора предприятия стал Алексей Пономарёв. Он сменил на посту Юрия Конина, возглавлявшего Общество с февраля 2024 года. В ЕГРЮЛ соответствующие изменения внесены 17 марта. Единственным учредителем ООО является АО «Мотовилихинские заводы».

Напомним, ПАО «Мотовилихинские заводы» вошло в процедуру банкротства в 2017 году. В период банкротства основная производственная деятельность предприятия была перенесена в ООО «Мотовилиха-Гражданское машиностроение» и АО «Специальное конструкторское бюро», которое впоследствии было переименовано в АО «Мотовилихинские заводы».

В результате ликвидации имущественный комплекс «Мотовилихи» перешёл в собственность структур, связанных с «Ростехом».

ООО «МГМ» занимается производством металлургической продукции (поковки, штамповки, сортовой прокат) и нефтепромыслового и бурового оборудования (насосные штанги, утяжелённые бурильные и ведущие трубы). Компания производит более 200 марок стали, в том числе инструментальные, нержавеющие, жаропрочные. Также МГМ выпускает черновые вагонные и локомотивные оси для железнодорожного подвижного состава.

