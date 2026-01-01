В 2025 году прокуратура Перми настояла на увольнении семи человек по отрицательным мотивам За год было выявлено 121 коррупционное нарушение

Прокурор Перми Егор Шмырин озвучил итоги деятельности надзорного ведомства по итогам 2025 года. Как он сообщил на заседании Пермской городской думы, в 2025 году органы прокуратуры выявили 121 нарушение, связанное с коррупцией. За год к ответственности было привлечено 125 лиц и возбуждено 8 уголовных дел. Кроме того, 7 человек были уволены по отрицательным мотивам.

Отдельно прокурор затронул тему надзора за исполнением законов в экономической сфере. По его словам, в 2025 году ведомство выявило более 2600 нарушений. В суд было направлено более 116 исковых заявлений, а сумма удовлетворенных требований составила более 27 млн руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», в прошлом году прокуратура Перми выявила 544 нарушений в сфере противодействия терроризму и экстремизму, хотя годом ранее было 479 таких нарушений. К ответственности по обвинению в терроризме и экстремизме в 2025 году привлекли 184 человека (в 2024-м их было 130).

