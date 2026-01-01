В Перми на 13,5% выросло число нарушений сфере противодействия терроризму и экстремизму За 2025 год привлекли к ответственности 184 человека

Прокуратура Пермского края

В 2025 году прокуратура Перми выявила 544 нарушения в сфере противодействия терроризму и экстремизму, хотя годом ранее было 479 таких нарушений. Об этом на пленарном заседании Пермской городской думы сообщил прокурор Перми Егор Шмырин.

За минувший год надзорное ведомство привлекло к ответственности по обвинению в терроризме и экстремизме 184 человека (в 2024 году их было 130 человек). Также выросло и количество представлений от прокуратуры — 109 против 99 в 2024 году. В прошлом году было направлено в суд 9 заявлений — с 2024 года их количество не изменилось.

Из доклада прокурора Перми Егора Шмырина

Всего за 2025 год органы городской прокуратуры выявили 16 тыс. нарушений. Больше всего — 10 693 — касались соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

Как отметил Шмырин, в минувшем году в городскую прокуратуру поступило 32 тыс. жалоб (в 2024-м — 29 тыс.). Из них было рассмотрено по существу 21 тыс. (в аналогичный период позапрошлого года — 20 тыс.).

По словам прокурора, по итогам прошлого года 3900 человек привлекли к ответственности. Было возбуждено 123 уголовных дела.

