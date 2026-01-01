За 27 апреля в Прикамье потушили 11 пожаров

МЧС России по Пермскому краю

В понедельник, 27 апреля, в Пермском крае было ликвидировано 11 пожаров. Три из них произошли в Перми, а остальные — в Осинском, Кунгурском, Кочевском, Карагайском, Чернушинском и Добрянском муниципальных образованиях. Как сообщили газете «Пятница» в ГУ МЧС по региону, никто не пострадал.

В ведомстве напоминают, что при первых же признаках пожара нужно срочно звонить в экстренные службы по номерам «01», «101» или «112».

В населённых пунктах и на частных участках нельзя использовать открытый огонь для приготовления пищи, если для этого не предусмотрены специальные места.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 30 апреля в Пермском крае вводится особый противопожарный режим.

