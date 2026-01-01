В Прикамье с 30 апреля начинается особый противопожарный режим Он продлится до 10 мая

С 30 апреля по 10 мая в Пермском крае будет введён особый противопожарный режим. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на краевой минтербез, в это время будет запрещено сжигать сухую растительность и мусор, разводить костры, выбрасывать непотушенные сигареты и спички, а также блокировать подъезды к домам и складировать горючие материалы вблизи зданий.

Напомним, за нарушение правил предусмотрены штрафы: для граждан — до 15 тыс. руб., для должностных лиц — до 30 тыс., для организаций — до 400 тыс. руб. В период действия особого противопожарного режима размер штрафов удваивается.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае 16 апреля зарегистрирован первый в этом году лесной пожар. Он произошёл в Закамском лесничестве Краснокамского участкового лесничества. По предварительной информации, причиной стал человеческий фактор: пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.

