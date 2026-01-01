В Пермском крае зарегистрирован первый в этом сезоне лесной пожар Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В Пермском крае зарегистрирован первый в этом году лесной пожар. По информации регионального минприроды, возгорание произошло 16 апреля в Закамском лесничестве, Краснокамского участкового лесничества.

По предварительной информации, причиной стал человеческий фактор, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. Он был оперативно ликвидирован на площади 0,1 га. В тушении принимали участие семь лесных пожарных Пермской лесопожарной станции ГБУ ПК «Гослесхоз». Обнаружить возгорание удалось системой космического мониторинга ИСДМ Рослесхоз.

Жителей и гостей региона призывают соблюдать меры пожарной безопасности в лесах. В ведомстве напоминают, что в лесах нельзя разводить костры вне оборудованных кострищ, сжигать порубочные остатки, горючие материалы и мусор, бросать горящие спички и окурки, выжигать траву под деревьями и на полянах, а также оставлять на освещённой солнцем местности бутылки или осколки стекла.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы для граждан — от 15 до 30 тыс. руб, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 до 400 тыс. руб.

Напомним, на 29 территориях муниципальных образований Пермского края с 15 апреля официально начался весенне-летний пожароопасный период. В связи с этим введён ряд ограничений для предотвращения возгораний.

