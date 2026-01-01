В Пермском крае усилили меры пожарной безопасности

Константин Долгановский

В Пермском крае с 15 апреля 2026 года на территориях 29 муниципальных образований официально начался весенне-летний пожароопасный период. В связи с этим введён ряд ограничений для предотвращения возгораний. Об этом сообщает «Рифей».

В частности, жителям запрещено выжигать сухую растительность, бросать незатушенные спички и окурки. Разведение костров допускается исключительно в оборудованных для этого местах, при этом огонь должен быть полностью потушен после использования.

Напомним, в предыдущем пожароопасном сезоне на территории Прикамья было ликвидировано 89 ландшафтных возгораний на общей площади 79,6 га. Введение особого режима направлено на снижение рисков и предотвращение аналогичных происшествий в текущем году.

