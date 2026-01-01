Андрей Летов утверждён на посту главы администрации Свердловского района Перми Депутатам думы его представил мэр Эдуард Соснин

Скриншот видеотрансляции Пермской городской думы

На пленарном заседании Пермской городской думы мэр Эдуард Соснин представил депутатам нового главу Свердловского района Андрея Летова.

Градоначальник отметил, что Летов заявил о себе как ответственный и добросовестный руководитель. Новый глава района, в свою очередь, поблагодарил депутатов за доверие.

Как ранее писал «Новый компаньон», Андрей Летов с 17 декабря 2025 года исполнял обязанности главы администрации.

До этого, с августа 2024-го, район возглавлял Александр Коротких, который сменил на посту Александра Филиппова. Сам Летов был назначен первым заместителем главы администрации района в июне 2025 года.

Профессиональный путь Летова тесно связан с вопросами жилищно-коммунального хозяйства. До прихода в районную администрацию он занимал пост заместителя министра ЖКХ Пермского края, где отвечал за организацию утилизации твёрдых коммунальных отходов и реализацию программ капитального ремонта. В конце мая 2025 года он покинул министерство по собственному желанию.

