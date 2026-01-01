Свердловский район Перми возглавил Андрей Летов
Ранее он занимал пост первого заместителя главы района
Как стало известно «Новому компаньону», и.о. главы администрации Свердловского района Перми назначен Андрей Летов. Он официально занял пост 30 января. Ранее с августа 2024 года главой района был Александр Коротких, пришедший на смену Александру Филиппову.
Напомним, Андрей Летов перешёл на должность первого заместителя главы районной администрации в июне 2025 года. До этого он работал заместителем министра ЖКХ Пермского края, где курировал вопросы утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и капитального ремонта. В конце мая Летов покинул министерство по собственному желанию.
Отметим, что ещё один бывший заместитель министра ЖКХ Антон Илюшин в апреле 2025 года перешёл на должность первого заместителя главы Дзержинского района Перми.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.