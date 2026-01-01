Свердловский район Перми возглавил Андрей Летов Ранее он занимал пост первого заместителя главы района Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как стало известно «Новому компаньону», и.о. главы администрации Свердловского района Перми назначен Андрей Летов. Он официально занял пост 30 января. Ранее с августа 2024 года главой района был Александр Коротких, пришедший на смену Александру Филиппову.

Напомним, Андрей Летов перешёл на должность первого заместителя главы районной администрации в июне 2025 года. До этого он работал заместителем министра ЖКХ Пермского края, где курировал вопросы утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и капитального ремонта. В конце мая Летов покинул министерство по собственному желанию.

Отметим, что ещё один бывший заместитель министра ЖКХ Антон Илюшин в апреле 2025 года перешёл на должность первого заместителя главы Дзержинского района Перми.

