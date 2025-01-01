Экс-замминистра ЖКХ Прикамья занял пост в администрации Свердловского района Перми Андрей Летов стал первым замглавы Свердловского района Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Перми с 16 июня Андрей Летов, ранее занимавший пост замминистра ЖКХ Пермского края, приступил к обязанностям первого замглавы Свердловского района города. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Работая в минЖКХ, Летов занимался вопросами обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) и капремонтом. С должности замглавы он уволился в конце мая этого года. Известно, что Летов ушёл из министерства по собственному желанию.





Ранее должность первого замглавы Свердловского района Перми занимала Наталья Стомаченко. Она уволилась по собственному желанию из-за «выгорания от работы».





Ранее первым замглавы Дзержинского района Перми назначили Антона Ильюшина, также бывшего замминистра ЖКХ.





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