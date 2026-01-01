Проект строительства Дома культуры в Косе Пермского края не прошёл госэкспертизу. Соответствующая запись появилась в едином реестре заключений 23 апреля.
Застройщиком выступает Управление капитального строительства Пермского края. Документацию для прохождения госэкспертизы подготовило АО «Проектный институт реконструкции и строительства». Компания зарегистрирована в Перми.
Согласно информации на портале госзакупок, в Косе планируется построить Дом культуры на 200 мест. Строительство объекта оценивалось в 206 млн руб.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что проект строительства Дома культуры в Бардымском округе Пермского края тоже не прошёл госэкспертизу.
