Проект строительства дома культуры в Бардымском округе Прикамья не прошёл госэкспертизу

Проект строительства дома культуры в с. Сараши Бардымского муниципального округа Прикамья не прошёл госэкспертизу. Получено отрицательное заключение. Соответствующая запись появилась в едином реестре заключений 16 апреля.

Согласно информации в реестре, застройщиком объекта выступает Управление капитального строительства Бардымского муниципального округа. Проектно-сметную документацию подготавливало ООО «АС-Проект», зарегистрированное в Республике Марий Эл.

По данным портала госзакупок, подготовка проектной документации оценивалась в 4,3 млн руб., а непосредственно строительство самого объекта — в 52,5 млн руб.

