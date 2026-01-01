Капитальный ремонт общежития медуниверситета в Перми может обойтись в 189 млн рублей Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 мая

Фото: документация портала госзакупок

Пермский медицинский университет ищет подрядчика, который займётся капитальным ремонтом общежития на ул. Луначарского,74а. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.





Согласно информации в техническом задании, сейчас состояние здания оценивается как удовлетворительное, но в то же время — как ограниченно-работоспособное. По результатам обследования специалисты пришли к выводу, что необходимо провести капитальный ремонт строительной системы, кровли, перекрытий, отделки помещений, инженерных сетей и фасада. Также отмечается, что по данным на 2005 год, физический износ здания уже составлял 33%.





Начальная (максимальная) цена контракта составляет 189,4 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 мая.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что на ремонт общежития агроуниверситета в Перми выделили почти 0,5 млрд рублей.

