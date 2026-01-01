Выставленная на продажу «Раковарня №1» подешевела на 4 млн рублей Сейчас готовый бизнес продаётся за 1 млн рублей

фото с сайта «Раковарня №1»

Выставленная на продажу в Перми «Раковарня №1» подешевела до 1 млн руб. Ранее бизнес выставляли на продажу за 4 млн. Речь идёт об объекте по ш. Космонавтов, 115а.

Как говорится в объявлении, продаётся готовый бизнес с доставкой морепродуктов и роллов. Также отмечается, что конкуренция на рынке невысокая — всего имеется три игрока в данной нише. В стоимость объекта входит помещение «под ключ», а также скрипты, наработки и маркетинговые инструменты, сообщает владелец.

В качестве причины продажи бизнеса указан переход в более крупный проект.

Также указан средний чек заведения — от 3 до 6 тыс. руб.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.