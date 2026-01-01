В Перми выставили на продажу «Раковарню №1»

В объявлении на «Авито» появилась информация о продаже точки общественного питания «Раковарня №1» (ш. Космонавтов, 115а в Перми). Бизнес продаётся за 5 млн руб.

В объявлении говорится, что помещение полностью готово к эксплуатации: здесь есть своя кухня с холодильниками, мойками и плитами, а также торговый зал и туалет. Особенность заведения — два больших аквариума.

«Бизнес выставляется на продажу перед началом летнего сезона. В миллионнике лето — это время отдыха, и спрос на раков значительно возрастает», — отмечает продавец.

Средний чек в раковарне составляет от 3 до 5 тыс. руб.





