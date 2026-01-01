В Соликамске обновление центрального сквера оценили в 361 млн рублей Работы стартуют 15 июня

В Соликамске (Пермский край ) готовятся провести благоустройство центрального сквера «Сила соли сквозь века». Заказчик объявил тендер на выбор подрядчика, сообщает портал RosTender.info. Общая стоимость проекта составит 361 млн руб.

Сквер получит новый современный облик, сохраняя при этом историческую связь с богатым наследием Соликамска, известного как центр соледобычи. Обновлённое общественное пространство станет местом отдыха для местных жителей и привлечёт туристов, подчёркивая уникальность города.

Аукцион завершится 18 мая 2026 года, а работы стартуют 15 июня 2026 года и завершатся 14 декабря 2027 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в сквере появится фонтан, лавочки с теневыми навесами, обновлённая детская площадка, арт-объекты. Также планируют обустроить освещение и видеонаблюдение, провести озеленение и высадить яблони.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.