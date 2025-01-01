Алина Наумова
Проект сквера в Прикамье поборется за победу в конкурсе на федеральном уровне
В Перми он прошёл региональный отбор
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Проект благоустройства центрального сквера в Соликамске «Сила соли сквозь столетия» был одобрен членами комиссии национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным.
По словам главы администрации Соликамского городского округа Александра Русанова, в четверг, 22 мая, в Перми состоялся региональный отбор проектов федерального конкурса «Малые города и исторические поселения». Благодаря одобрению членами комиссии и поддержке предприятий ГО проект поборется за победу на федеральном уровне.
Русанов отметил, что в случае победы на федеральном уровне в сквере появится фонтан, лавочки с теневыми навесами, обновлённая детская площадка, арт-объекты. Также планируют обустроить освещение и видеонаблюдение, провести озеленение и высадить яблони.
Создатели представят проект жителям Соликамска 27 мая в 17:00 в ЦРТДиЮ «Звёздный».
Ранее также сообщалось, что в середине мая в рамках проекта #ПермьЗелёная в столице Прикамья начался второй, основной, этап высадки цветов во все цветники города. В этом году будет высажено более 1 млн цветов.
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