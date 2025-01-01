Проект сквера в Прикамье поборется за победу в конкурсе на федеральном уровне

Проект благоустройства центрального сквера в Соликамске «Сила соли сквозь столетия» был одобрен членами комиссии национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным.

По словам главы администрации Соликамского городского округа Александра Русанова, в четверг, 22 мая, в Перми состоялся региональный отбор проектов федерального конкурса «Малые города и исторические поселения». Благодаря одобрению членами комиссии и поддержке предприятий ГО проект поборется за победу на федеральном уровне.





Русанов отметил, что в случае победы на федеральном уровне в сквере появится фонтан, лавочки с теневыми навесами, обновлённая детская площадка, арт-объекты. Также планируют обустроить освещение и видеонаблюдение, провести озеленение и высадить яблони.





Создатели представят проект жителям Соликамска 27 мая в 17:00 в ЦРТДиЮ «Звёздный».



