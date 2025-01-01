В Перми в 2025 году высадят более 1 млн цветов Второй этап озеленения завершат к Дню города Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина, t.me/eduardsosnin/5765

В середине мая в рамках проекта #ПермьЗелёная в столице Прикамья начался второй, основной, этап высадки цветов во все цветники города. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.

Глава города отметил, что в этом году будет высажено более 1 млн цветов.

«Особое внимание уделим тематическим композициям к 80-летию Победы с использованием цветовой гаммы триколора и георгиевской ленты. Среди высаживаемых растений — как проверенные временем петуния, бегония, сальвия и колеус, так и новые для нашего города виды: астра однолетняя, бакопа и плентрантус», — рассказал мэр.

Работы по благоустройству и озеленению уже идут на набережной Камы, Комсомольском проспекте, городской эспланаде, в сквере им. Калачникова в Мотовилихинском районе и других пространствах Перми. Основные посадки планируется завершить к 10 июня. Во второй половине лета в столице региона появится вертикальное озеленение.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.