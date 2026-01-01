Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми завершился первый фестиваль студенческих спектаклей «Курс на сцену» назвал победителей конкурса

Спектакль "Мачеха Саманишвили". Фото: Парвиз Шабанов

В Перми впервые прошёл фестиваль-конкурс студенческих спектаклей «Курс на сцену». За четыре дня он собрал более тысячи зрителей и участников.

Жюри в составе Алексея Размахова, Виталия Любского и Марины Оленёвой присудило призы шести спектаклям из восьми представленных в конкурсе.

Победители фестиваля студенческих спектаклей «Курс на сцену» 2026 года

— «Лучший спектакль» — «Мачеха Саманишвили» (12+), Пермский государственный институт культуры;

— «Лучший актёрский ансамбль» — «В ожидании Годо» (16+), Чайковское музыкальное училище;

— «Лучшая женская роль» — Полина Варова за роль Софьи в спектакле «Последние» (16+), совместный курс Института современного искусства (Москва) и Пермского академического Театра-Театра;

— «Лучшая мужская роль» — Татьяна Оплетаева за роль Дяди Кеки в спектакле «Клятвенные девы» (16+), Пермский государственный институт культуры;

— «Лучшая женская актёрская работа второго плана» — Алиса Юрчишен за роль Лири в спектакле «Клятвенные девы» (16+), Пермский государственный институт культуры;

— «Лучшая мужская актёрская работа второго плана» — Вячеслав Зазвонов за роль Извозчика в спектакле «Извозчик» (16+), Пермский краевой колледж искусств и культуры.

Специальный приз жюри за большой вклад за развитие театрального искусства и сохранение лучших театральных традиций вручён профессору кафедры режиссуры и мастерства актера, почётному профессору ПГИКа, заслуженному работнику культуры РФ Виктору Ильеву, мастеру курса Пермского государственного института культуры, представившего спектакль «Мы играем «Дядю Ваню» Чехова» (16+).

Приз председателя Пермского регионального отделения СТД РФ за смелый авторский взгляд на классическую пьесу получил Илья Лямин, художественный руководитель Пермского молодёжного театра, за спектакль «Последние» (16+) совместного курса Института современного искусства (Москва) и Пермского академического Театра-Театра.

Марина Оленёва, художественный руководитель театра «Новая драма», доцент ПГИК, член жюри фестиваля:

— На фестивале были представлены интересные и неожиданные работы. Он позволил городу познакомиться с будущими актёрами и режиссёрами, дал возможность узнать друг друга, а это всегда важно. Это встреча разных курсов и школ. Большое значение имели мастер-классы, где участники смогли пообщаться с педагогами других учебных заведений. Хотелось бы, чтобы фестиваль стал традиционным и в дальнейшем объединил студентов из других городов.

Как уже рассказывал «Новый компаньон», первый «Курс на сцену» прошёл в пилотном формате. Соорганизатор фестиваля (вместе с Домом актёра) Центр по реализации проектов в сфере культуры планирует на будущий год расширить событие и дополнить программу мастер-классами, открытыми лекциями и дискуссиями.

