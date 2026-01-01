Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми впервые проходит фестиваль студенческих спектаклей «Курс на сцену» открылся 22 апреля и будет идти четыре дня

Студенты в фойе Дома актёра Фото: Парвиз Шабанов

В Перми стартовал первый фестиваль студенческих спектаклей «Курс на сцену». Церемония открытия прошла 22 апреля в Доме актёра. В течение четырёх дней участники — 119 студентов из Перми, Березников, Чайковского и Москвы — покажут восемь спектаклей, отобранных из 21 заявки.

Анна Верхозина, руководитель фестиваля «Курс на сцену», управляющая Домом актёра:

— Когда задумываешь проект, в первую очередь думаешь, кому и зачем это нужно. Нам было очень приятно получить 21 заявку — тогда мы поняли, что движемся в правильном направлении, а полный зал на церемонии открытия говорит о том, что это действительно нужно молодежи и будущим артистам.

Фестиваль, проходящий в Прикамье впервые, стал частью программы событий, посвящённых 150-летию Союза театральных деятелей России.

Фестиваль конкурсный, и конкурс уже начался. Сразу после открытия на сцену вышли студенты Чайковского музыкального училища со спектаклем «В ожидании Годо» (16+). Вечером 22 апреля пермяки смогут увидеть уже знакомый спектакль театра «У Моста» «Мачеха Саманишвили» (12+) в исполнении студентов Пермского государственного института культуры.

23 апреля в программе фестиваля три спектакля — «Чёрное молоко» (16+) Березниковского музыкального училища, «Извозчик» (16+) Пермского краевого колледжа искусства и культуры и «Мы играем «Дядю Ваню» Чехова» (16+) Пермского института культуры.

24 апреля Пермский институт культуры представит спектакль «Не покидай меня» (12+), а студенты совместного курса Института современного искусства (Москва) и Пермского академического Театра-Театра покажут спектакль «Последние» (16+) по одноимённой пьесе Максима Горького в постановке Ильи Лямина.

25 апреля состоится показ спектакля «Клятвенные девы» (16+) Пермского института культуры. В этот же день пройдёт торжественное закрытие фестиваля и награждение лауреатов.

Оценивать студенческие работы будут режиссёр, актёр, доцент кафедры игрового кино Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК), старший преподаватель по актёрскому мастерству и саунд-драме Российского института театрального искусства (ГИТИС) Алексей Размахов; режиссёр, актёр, доцент Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Виталий Любский; основатель и художественный руководитель театра «Новая драма», доцент Пермского государственного института культуры (ПГИК), заслуженный работник культуры РФ Марина Оленева.

В программе фестиваля есть и серия образовательных мероприятий. Пройдут мастер-классы театральных педагогов — членов жюри фестиваля, а также консультация Виктора Ильева — заведующего кафедрой режиссуры и мастерства актёра, почётного профессора ПГИК: он расскажет об особенностях поступления в Пермский государственный институт культуры. Встреча пройдёт 24 апреля в 18:00 в Доме актёра.

В Центре по реализации проектов в сфере культуры «Новому компаньону» рассказали, что нынешний «Курс на сцену» — пилотный проект. Если он будет признан удачным, то на следующий год фестиваль станет более длительным и в его программу включат дополнительные активности — круглые столы, творческие встречи, открытые лекции.

