В Прикамье простились с погибшим на СВО Артёмом Гуховым Военнослужащего похоронили в селе Ашап

фото предоставлено администрацией Ординского округа

В с. Ашап Ординского округа Пермского края простились с погибшим на СВО Артёмом Глуховым. Отпевание состоялось в храме Святой Троицы, а похороны прошли на сельском кладбище. Об этом сообщили в администрации Ординского округа и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Власти уточнили, что мужчина погиб во время выполнения боевой задачи 30 ноября 2024 года.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Верещагинском округе Прикамья 23 апреля простились с Никитой Седининым и Антоном Мальцевым, также погибшим в ходе специальной военной операции.

