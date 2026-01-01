В Верещагинском округе Прикамья простятся с двумя погибшими на СВО военнослужащими Никиту Сединина и Антона Мальцева похоронят 23 апреля

Фото: администрация Верещагинского округа

В Пермском крае 23 апреля пройдут церемонии прощания с двумя военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции, — Никитой Седининым и Антоном Мальцевым. Об этом сообщила администрация Верещагинского округа.

Никита Сединин родился в 1997 году в Верещагино, учился в местной санаторной школе-интернате, затем — в кадетском классе в Губахе. Работал вахтовым методом на севере в нефтяной отрасли. На СВО был рядовым, стрелком 252-го мотострелкового полка. Погиб 1 сентября 2024 года.

Отпевание состоится 23 апреля в 10:00 в храме иконы Божией Матери «Феодоровская» в Верещагино, а церемония прощания и траурный митинг — в 11:00 во Дворце досуга.

Антон Мальцев родился в 1994 году в д. Красноселье Верещагинского района, окончил Сепычевскую школу, работал трактористом и строителем. Был рядовым, гранатомётчиком мотострелкового отделения. Погиб 14 марта 2026 года. Отпевание пройдёт 23 апреля в 10:00 в Старообрядческом храме в с. Сепыч, а прощание — в 13:00 у дома в д. Ивашково.

В администрации выразили соболезнования семьям погибших.

