Нападающий Максим Кицын покидает пермский «Молот» В клубе подтвердили уход лучшего снайпера в истории ВХЛ

Фото: ХК "Молот"

Нападающий Максим Кицын покидает пермский хоккейный клуб «Молот», об этом официально заявили в расположении команды.

Максим присоединился к «Молоту» перед началом сезона 2024/25. За пермяков 34-летний форвард провёл 128 матчей, в которых набрал 80 очков (45 голов и 35 передач). Два сезона подряд он был одним из лучших бомбардиров и самым результативным снайпером команды. В сезоне 2025/26 Максим установил новый рекорд лиги по количеству заброшенных шайб и стал лучшим снайпером в истории ВХЛ.

«Благодарим Максима за игру в нашей команде! Это было ярко, эпично и незабываемо! Желаем ему дальнейших успехов и будем рады видеть его в Перми!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Об уходе Кицына спортивные паблики заговорили несколько дней назад, однако официально в «Молоте» информацию не стали комментировать.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.