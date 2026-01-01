Пермский «Молот» покидают два лучших бомбардира В новом сезоне за команду не будут играть Валерий Поляков и Максим Кицын Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Нападающий Валерий Поляков покинул состав пермского «Молота».

Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Поляков — воспитанник уфимской школы хоккея. Он пришёл в «Молот» год назад, сыграл в минувшем сезоне 58 матчей за пермский клуб, набрав 34 балла за результативность, и стал главным бомбардиром команды по итогам регулярного чемпионата.

Команда, в которую переходит 32-летний форвард, пока не называется.

Кроме того, по данным паблика «Трансферы ВХЛ | Хоккей», «Молот» покидает самый популярный игрок команды, любимец публики Максим Кицын, правда, эту информацию пока нельзя считать официальной.

