Арсений Ерохин покидает пермский ХК «Молот» Он был капитаном команды

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Арсений Ерохин завершает выступления за ХК «Молот» (Пермь), сообщили в пресс-службе команды.

С 2011 по 2019 год и с 2021 по 2026 год Ерохин выступал за родной клуб, проведя в его составе в общей сложности 518 матчей. За это время Арсений набрал 145 очков (53 шайбы и 92 передачи). В сезоне 2013/14 завоевал бронзовую медаль ВХЛ, а в сезоне 2023/24 выиграл Кубок Шёлкового пути.

Арсений Ерохин был капитаном команды на протяжении ряда лет, включая прошлый сезон.

Руководство клуба выразило благодарность Арсению за значительный вклад в успехи команды и пожелало ему дальнейших успехов в карьере.

